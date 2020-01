Virgil van Dijk: alleenheerser met en zonder bal

De oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton is qua cijfers niet alleen de beste in het verdedigende aspect, ook in balbezit zijn de cijfers indrukwekkend. Van Dijk verstuurde dit seizoen veruit de meeste passes in de Premier League. In de 21 wedstrijden tot nu toe (de rest van de Premier League 22) heeft de Nederlander 1733 passes verstuurd. Dat zijn er 259 meer dan de nummer 2 op deze lijst, middenvelder Rodri van Manchester City. Van Dijk, die dus nog geen minuut miste voor Liverpool, is ook voor het vijandelijke doel van grote waarde. Als er alleen naar de verdedigers gekeken wordt, is hij dit seizoen medetopscorer met drie goals. Sinds zijn komst naar The Reds is geen enkele verdediger trefzekerder met het hoofd dan Van Dijk (zes doelpunten).