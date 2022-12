Virgil van Dijk blikt terug op gemiste strafschop tegen Argentinië: ‘Twee dagen niet kunnen slapen’

,,Ja natuurlijk, het leven gaat verder", reageerde Van Dijk scherp bij ViaPlay toen hem werd gevraagd of de strafschop weer vergeten is. ,,Het duurde in dit geval twee dagen voordat ik ‘het kwijt was'. Natuurlijk heb ik niet kunnen slapen na de wedstrijd. Dat is logisch, want je bent heel dichtbij na een 2-0 achterstand. Helaas mis je de penalty en ben je uitgeschakeld. Dat was heel zwaar die avond en de nacht daarna.”