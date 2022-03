Virgil van Dijk maakt tegen Inter indruk, maar niet op iedereen: ‘De enige die ik kritiek kan geven is Van Dijk’

,,De grote Nederlandse verdediger heeft zo'n aura ontwikkeld dat het lijkt alsof hij onzekerheid en twijfel implanteert bij zelfs de snelste aanvallers", zo schrijft de Engelse krant Inews over Liverpools Virgil van Dijk na de wedstrijd tegen Inter. Maar er was ook wat kritiek na de 0-1 nederlaag.

Liverpool, dat in Milaan met 0-2 had gewonnen en dus ondanks de nederlaag doorgaat naar de kwartfinale van de Champions League, kreeg flink wat kansen, maar alleen Lautaro Martinez wist te scoren op Anfield. En juist bij dat doelpunt had Van Dijk volgens sommige analisten meer kunnen doen.

,,Van Dijk speelde een geweldige wedstrijd met zijn passing en zijn onderscheppingen, dat was ongelooflijk", aldus voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher bij CBS Sports. ,,Hij was weer zo koel. Maar als verdediger zou je dichter op Martinez moeten staan.”

,,De enige die ik kritiek kan geven is Van Dijk", zei Rio Ferdinand, voormalige verdediger van Manchester United, bij BT Sport. ,,Hij had sneller kunnen uitstappen om Martinez onschadelijk te maken. Maar dan zit ik echt op de details te letten, het blijft een prachtige goal.”

Inews komt met een geheel eigen verklaring voor het doelpunt van Inter. Dat zou juist gevallen zijn als gevolg van de kwaliteiten van Van Dijk. ,,Martinez had voor deze wedstrijden 20 keer gescoord in 44 wedstrijden. Ik zijn laatste wedstrijd tekende hij zelfs voor een hattrick. Maar Van Dijk is zo groot, zo sterk en zo verrassend snel voor een speler van zijn afmetingen - Van Dijk zou simpelweg niet zo snel moeten kunnen versnellen. In de eerste helft was al te zien dat Martinez weinig zin had om een duel met hem aan te gaan.”

,,De voorzichtigheid van Martinez ten opzichte van Van Dijk pakte voor Inter in de tweede helft juist positief uit. Martinez had geen zin om nog een duel aan te gaan met de Nederlander en besloot de bal dan maar in de kruising te schieten. Het was een geweldige goal en een behoorlijk effectieve alternatieve strategie.”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp had het idee dat Van Dijk wel iets meer had kunnen doen. ,,Ik heb de beelden inmiddels bekeken", aldus de Duitser. ,,Het was een mooi schot, maar we hadden veel beter moeten verdedigen.”

Van Dijk belandde afgelopen weekeinde in de recordboeken door voor de 60ste(!) keer achter elkaar niet te verliezen in een thuiswedstrijd in de Premier League. Dat deed niemand hem voor.