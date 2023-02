Virgil van Dijk over blunderende Liverpool-defensie: ‘We zijn geen robots, helaas maken we fouten’

Met video'sVirgil van Dijk is geschrokken van de desastreuze nederlaag (2-5) in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid . De verdediger beseft dat het een heel moeilijk verhaal wordt voor zijn club om alsnog de kwartfinales te bereiken.

,,Ik ben enorm teleurgesteld, dat is duidelijk', verzuchtte de verdediger na afloop. ,,Verliezen is natuurlijk nooit goed, maar de manier waarop vandaag... Het is slecht dat we onszelf nauwelijks nog een kans geven voor de wedstrijd in Madrid. Zij hebben enorm veel kwaliteit lopen, dus straffen ze fouten keihard af. Dat is wat ze vandaag hebben gedaan.’’

De defensie van Liverpool blunderde vooral na rust. ,,We zijn geen robots, helaas maken we fouten. Het enige wat we kunnen doen, is hiervan leren. We moeten ermee aan de slag’’, aldus Van Dijk, die de rust probeerde te bewaren. ,,We moeten hier niet van in paniek raken en zo snel mogelijk de knop omzetten.’’

Reactie Jürgen Klopp

Jürgen Klopp vond dat hij na de nederlaag geen reden had om zijn spelers af te vallen. ,,Voor de rust hebben we heel goed gespeeld”, zei de trainer van Liverpool. ,,Dat we al snel op 2-0 kwamen was zonder meer knap. Tja, en dan geven we wat doelpunten weg en wordt alles anders.”

Nog voor rust werd het gelijk, na de hervatting liep de Spaanse titelverdediger in het toernooi uit. ,,In de rust geloofden we er nog wel in”, vervolgde Klopp. ,,We dachten dat we het duel opnieuw naar ons toe konden trekken. We komen dan wat ongelukkig achter. Zij krijgen zelfvertrouwen en wij gaan heel veel dingen verkeerd doen. We werden opgejaagd, in plaats van andersom. Daardoor ging het mis.”

Dat Liverpool de wedstrijd uit handen gaf, kwam volgens de trainer ook omdat zijn ploeg na de 2-0 wat te passief ging spelen. ,,We zetten minder druk hoog op het veld en dan word je afgestraft. En de 2-2 is een slapstick”, wees hij op de blunder van doelman Alisson. ,,Het was een vreemde wedstrijd en ja, we verliezen met 2-5, maar toch kan ik veel uit deze wedstrijd halen.”

Klopp weigert dan ook om de handdoek al definitief in de ring te gooien. ,,We gaan over drie weken gewoon naar Madrid om een wedstrijd te spelen. Natuurlijk wordt het een enorme uitdaging. Maar eerst staan er nog wedstrijden in de Premier League op het programma. Daar moeten we laten zien dat we hiervan hebben geleerd.”

Bekijk de samenvatting.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Karim Benzema en Virgil van Dijk. © AP