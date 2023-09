Virgil van Dijk over schorsing én boete na rood bij Liverpool: ‘Een harde en dure les’

,,Het is een harde en dure les geweest. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen", stelde Van Dijk. Hij schoof aan bij de persconferentie van het Nederlands elftal in aanloop naar het duel met Ierland. Daarin ging de verdediger in op de boete van zo’n 116.000 euro en de twee duels schorsing die hij kreeg. ,,Ik heb het geaccepteerd en ben blij dat er een streep onder staat.”

Hij wist niet wat er met dat bedrag gaat gebeuren. Droogjes: ,,Het gaat in ieder geval van mijn rekening af.” Hoe keek hij naar een goed doel? ,,Ik hoop dat het geld bij de juiste mensen terugkomt. Een goed doel? Dat is altijd beter.”

Van Dijk ging verhaal halen bij de scheidsrechter die hem tegen Newcastle United na ongeveer een half uur spelen rood gaf, nadat hij de Zweedse aanvaller Alexander Isak naar de grond had gewerkt. Dat kostte hem één duel, maar de Engelse bond gaf hem nog een wedstrijd extra schorsing. Het argument: ‘ongepast gehandeld en/of beledigende woorden heeft gebruikt’.

Volledig scherm Virgil van Dijk na zijn rode kaart. © Action Images via Reuters

Van Dijk zei de scheidsrechter niet persoonlijk te hebben aangevallen en vermoedde ook niet dat hij als voorbeeld is gesteld. In Engeland - en ook in Nederland - willen ze gemekker tegen de wedstrijdleiding zoveel mogelijk inperken en ook zwaarder straffen. ,,In Engeland denken ze dat het op deze wijze stopt. Virgil is daar denk ik wel een beetje het slachtoffer van", zei bondscoach Ronald Koeman bij diezelfde persconferentie.

Voor de 32-jarige Van Dijk was het zijn eerste rode kaart in de afgelopen 177 competitiewedstrijden.Liverpool won afgelopen weekend zonder Van Dijk van Aston Villa, maar de verdediger mist volgende week ook het competitieduel met Wolverhampton Wanderers.

EK-kwalificatie Oranje

Van Dijk speelt eerst zondag nog in Dublin met het Nederlands elftal tegen Ierland. Donderdagavond won Oranje overtuigend van Griekenland (3-0), waardoor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman rechtstreekse kwalificatie voor het EK van volgend jaar, in Duitsland, weer in eigen hand heeft.

Programma Premier League

