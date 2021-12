Virgil van Dijk test positief en mist wedstrijd van Liverpool tegen Newcastle

Samenvatting Salzburg kegelt Sevilla uit Champions League, Weghorst is klaar in Europa

Sevilla moet het na de winter doen met de Europa League. De Spaanse club had in Salzburg genoeg aan een gelijkspel, maar de Oostenrijkse club won verrassend met 1-0. Daardoor is Salzburg op de tweede plaats geëindigd achter Lille.

8 december