Virgil van Dijk weer oog in oog met onbesuisde Jordan Pickford: ‘Het is moeilijk om zoiets te negeren’

De derby tussen Everton en Liverpool is nooit ‘zomaar’ een wedstrijd, maar voor Virgil van Dijk is het vanavond helemaal een beladen affiche. Hij keert terug naar Goodison Park, de plaats waar hij op 17 oktober 2020 een abrupt einde zag komen aan zijn EK-droom met Oranje. Én hij staat voor het eerst weer oog in oog met Jordan Pickford, die met zijn wilde actie verantwoordelijk was voor de zware kruisbandblessure die Van Dijk tien maanden aan de kant hield.

Volgens Liverpool-trainer Jürgen Klopp wordt het onmogelijk voor Van Dijk om niet aan de nare botsing met de Everton-keeper terug te denken als hij vanavond (aftrap om 21.15 uur Nederlandse tijd) in het veld staat. ,,We zijn mensen. Het is waarschijnlijk moeilijk om zoiets te vergeten en te negeren natuurlijk”, blikte de Duitser vooruit op zijn persconferentie. ,,Al is het wel zo dat Virgil zeer ervaren is en sinds zijn rentree al weer veel dingen heeft meegemaakt.”

,,Hij moet volledig vrij zijn van alle dingen die hij in zijn hoofd zou kunnen hebben vanwege kwesties uit het verleden. Het enige verschil met voorgaande wedstrijden is nu wel dat het in het stadion is waar hij zijn blessure heeft opgelopen. Verder is het wel gewoon een voetbalwedstrijd, wel een speciale natuurlijk, een derby. We weten wat onze supporters willen en we proberen hun dromen en wensen te vervullen.”

Volledig scherm Virgil van Dijk met trainer Jürgen Klopp. © AP

Pickford

Van Dijk zelf koos er bewust voor om in aanloop naar de derby niets over het weerzien met Pickford te zeggen, al hoeft niemand bang te zijn dat hij vanavond niet mee naar voren durft te trekken bij een corner of vrije trap. ,,Het moment zit soms nog wel in mijn achterhoofd. Al ga ik sindsdien echt niet voorzichtiger een duel aan”, meldde de centrale verdediger kort na zijn rentree.



Waar de aanvoerder van het Nederlands elftal het EK afgelopen zomer knarsetandend voor de tv moest volgen, zag hij Pickford met Engeland de finale halen (die na penalty’s werd verloren van Italië). Maar ook toen waakte hij ervoor om iets te zeggen over zijn kwelgeest. ,,Daar ga ik dus geen uitspraken over doen, want dan weet je niet hoe ze dat in Engeland weer gaan vertalen in de media”, zei hij in een interview met het AD.

Volledig scherm Virgil van Dijk maakte bij zijn debuut voor Liverpool de winnende tegen Everton. © Getty Images

Opvallend genoeg werd Pickford nooit geschorst voor zijn onbesuisde actie. Scheidsrechter Michael Oliver en de VAR vonden een gele kaart voldoende en de Engelse voetbalbond greep achteraf niet in omdat de situatie al beoordeeld was op het veld. Oliver gaf achteraf wel toe dat hij zich had vergist en beter rood had kunnen trekken.

Van Dijk bewaart overigens niet alleen maar slechte herinnering aan Everton en Pickford. Bij zijn debuut voor Liverpool, uitgerekend in de Merseyside-derby, kopte hij begin 2018 in de FA Cup een corner achter de mistastende keeper, waarmee hij zijn ploeg op Anfield aan een 2-1 overwinning hielp.

