Visa wordt grote sponsor vrouwenvoetbal bij UEFA

Charlotte Hogg, topvrouw van Visa Europa, weet dat in Europa al 21 miljoen meisjes en vrouwen voetballen. Ze hoopt met haar bedrijf een bijdrage te leveren aan de snelle groei van de sport. ,,We willen ondersteunen en stimuleren. We willen meisjes en jonge vrouwen inspireren, kansen geven en ervoor zorgen dat ze hun dromen najagen. Samen met UEFA willen we zo de aandacht vestigen op het vrouwenvoetbal. Bij Visa geloven we dat er overal acceptatie moet zijn: van het voetbalveld tot de directiekamer.“



Visa gaat zich in het vrouwenvoetbal op ieder niveau richten, van de Champions League en het EK tot aan de amateurs. Het bedrijf steunt ook een campagne die ertoe moet bijdragen dat voetbal in Europa de meest beoefende sport onder vrouwen en meisjes gaat worden.