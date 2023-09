Vivianne Miedema hervat na maanden blessureleed groepstraining bij Arsenal

Met video FC Barcelona blijft in spoor van Real Madrid met zwaarbe­voch­ten zege bij Osasuna

FC Barcelona blijft in La Liga in het spoor van koploper Real Madrid, dat nog geen punten liet liggen in de eerste vier wedstrijden. De titelverdediger uit Catalonië won vanavond met 1-2 bij Osasuna. Robert Lewandowski maakte in de 85ste minuut de winnende goal in El Sadar in Pamplona.