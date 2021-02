Vlap dolgelukkig na droomdebuut tegen Bayern: ‘Normaal speel je tegen deze spelers op FIFA’

Na afloop was Vlap dolgelukkig: ,,Het is fantastisch om hier te spelen. Kijk alleen al naar het stadion. Je speelt tegen spelers die je normaal enkel tegenkomt op FIFA. Echt te gek”, vertelde de middenvelder bij de rechtenhouder kort na het laatste fluitsignaal. Al waren er wel gemengde gevoelens. ,,Als je op voorhand had gezegd dat we een punt zouden pakken bij Bayern, dan hadden we daar direct voor getekend. Maar we stonden twee keer met twee doelpunten verschil voor, dus we hadden het gevoel dat we konden winnen.”

Volledig scherm © AFP Met het shirt van Robert Lewandowski op zak liep Vlapdaarna stralend richting de kleedkamer. Het is voor de Friese middenvelder een mooi aandenken aan een memorabele avond. Zijn debuut in de Bundesliga had hij niet mooier kunnen wensen, twee weken nadat Arminia Bielefeld hem huurde van Anderlecht.



Vlap schoot al na negen minuten spelen raak in de uitwedstrijd bij Bayern München, dat afgelopen donderdag in Qatar nog het WK voor clubs won door het Mexicaanse Tigres in de finale met 1-0 te verslaan. Na een pass van zijn nieuwe teamgenoot Manuel Prietl kreeg Vlap de bal voor zijn linkervoet, maar met zijn mindere been passeerde hij Bayern-doelman Manuel Neuer met een fraai schot. In de 37ste minuut gaf Vlap uit een indraaiende hoekschop ook nog de assist bij de 0-2 van Amos Pieper. Zijn kopgoal betekende de eerste goal uit een standaardsituatie dit seizoen voor Arminia.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met zijn 25ste competitiegoal van het seizoen (30 in totaal) maakte Robert Lewandowski er in de 48ste minuut 1-2 van namens Bayern München, maar via Christian Gebauer stond het een minuut later alweer 1-3 voor Arminia. Via Corentin Tolisso (57ste minuut) en Alphonso Davies (69ste minuut) werd het daarna 3-3. Via Sergio Córdova werd het nog 3-4, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel van spits Fabian Klos.

Arminia Bielefeld blijft zestiende, een plek die aan het eind van het seizoen play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga betekent. Wel staat Arminia nu op 18 punten, net als Hertha BSC. FSV Mainz 05 (14 punten) en Schalke 04 (9 punten) staan op de degradatieplaatsen.

Bayern München gaat aan kop in de Bundesliga met vijf punten voorsprong op RB Leipzig. Er zijn nog dertien speelrondes te gaan in Duitsland.

Volledig scherm © Adam Pretty/Getty Images Europe/

Dit seizoen minder speeltijd bij Anderlecht

Vlap maakte in de zomer van 2019 voor 7 miljoen euro de overstap van SC Heerenveen naar Anderlecht, nadat hij in het seizoen 2018/2019 goed was voor zeventien goals in 38 wedstrijden. Vlap kwam ook drie keer uit voor Jong Oranje. Bij de Belgische recordkampioen scoorde hij vorig seizoen nog tien keer in 25 wedstrijden, maar dit seizoen speelde hij niet altijd meer onder trainer Vincent Kompany. Vlap had in de eerste weken van het seizoen ook te maken met het coronavirus en een blessure.

Toch kwam hij nog tot elf duels en een doelpunt tegen Charleroi op 19 januari, maar op 1 februari (Deadline Day) werd toch besloten om Vlap te verhuren. Omdat Arminia vorige week niet in actie kwam, kon Vlap vanavond pas zijn debuut maken. Met wedstrijden tegen VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund staan er nog twee mooie affiches op het programma voor Vlap en zijn teamgenoten, die ongetwijfeld met een nieuwe dosis vertrouwen terug naar Bielefeld zullen afreizen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm Michel Vlap in duel met Eric Maxim Choupo-Moting. © Pool via REUTERS