Vlap geniet na: ‘Lewandowski dacht waarschijnlijk: die jongen van die goal mag mijn shirt wel’

Door Nik Kok



Het was een debuut om van te dromen en een etmaal erna zweeft hij nog steeds een beetje. Michel Vlap (23) zorgde met een doelpunt en een assist voor een stunt door met zijn club Arminia Bielefeld, de kersverse wereldkampioen Bayern München op 3-3 te houden. ,,Ik heb de goal al een paar keer teruggezien, het was ook echt een goede goal vind ik. Ik draai goed weg bij die twee verdedigers van Bayern en schiet de bal goed binnen. Neuer was er boos om zag ik, maar hij kon er volgens mij niet zoveel aan doen. Als ik rond de zestien kom, lijkt het wel alsof alles in slow-motion gaat bij mij. Alsof ik nog beter geconcentreerd ben dan elders op het veld. Dat had ik bij deze goal ook.”