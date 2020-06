Vliegveld Blackpool schrapt reclamevluchten na bannerincident Burnley

LIVE | Voetbal­avond begint met Pröpper, Mertens én Amrabat op de bank

18:48 Welkom in dit uitgebreide voetballiveblog! We hebben vanavond weer een fraai programma in de Premier League, La Liga en de Serie A. De tussenstanden van alle overige wedstrijden die vanavond worden gespeeld, zijn in dit artikel te volgen.