Voetbal Kort | Abramovich krijgt toestemming voor verkoop, Real meest waardevolle club

Flikt Mourinho Feyenoord bij laatste training vanavond hetzelfde trucje als Ajax in 2017?

Nog één dag tot de finale tussen Feyenoord en AS Roma. Komt er nog een truc van José Mourinho om voor de aftrap ergens een voordeeltje te halen? En waarom zoekt Mourinho het altijd zo in verdedigen, terwijl hij toch ooit in de staf bij FC Barcelona begon? Ervaringsdeskundigen Peter Bosz en Louis van Gaal geven antwoord.

24 mei