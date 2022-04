Voetbal Kort | Competitie Oekraïne niet afgemaakt, Serdar Gözübüyük naar Londen voor Europa League

Van der Sar, Van Nistel­rooij en Van Persie afgetroefd in strijd om plek in Hall of Fame Premier League

Dennis Bergkamp blijft voorlopig de enige Nederlandse voetballer in de Hall of Fame van de Premier League. Edwin van der Sar, Robin van Persie en Ruud van Nistelrooij behoorden tot de 25 genomineerden om dit jaar toe te treden tot de Hall of Fame, maar ze kregen niet genoeg stemmen van het publiek.

21 april