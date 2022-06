Voetbal Kort | Deschamps probeert rust te bewaren na slechte reeks Frankrijk in Nations League

Liverpool haalt met Núñez nieuwe spits, transfer­som kan oplopen tot 100 miljoen euro

Liverpool heeft een akkoord bereikt met Benfica over de transfer van Darwin Núñez. De Engelse voetbalclub betaalt 75 miljoen euro voor de 22-jarige spits uit Uruguay, die ook in de belangstelling stond van onder meer Manchester United. Via bonussen kan dat bedrag oplopen tot maximaal 100 miljoen euro.

