Voetbal Kort | Everton dankzij zege boven degradatiestreep, Bosz met Lyon onderuit bij hekkensluiter

De Bruyne vol vertrouwen voor return tegen Real Madrid: ‘Iedereen verwacht grote wedstrijd’

Kevin De Bruyne ziet de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League met vertrouwen tegemoet. De Belgische spelmaker is van mening dat Manchester City in de loop van de tijd is gegroeid en die ervaring kan woensdag in Spanje de doorslag geven.

4 mei