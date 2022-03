Voetbal Kort | Lineth Beerensteyn met Bayern in Allianz Arena, Atalanta wint dankzij debutant Cissé

Vitesse probeert Matus Bero nog in te vliegen voor topduel met AS Roma

Vitesse-coach Thomas Letsch hoopt dat Matus Bero nog aansluit voor het Europese duel met AS Roma. De Slowaakse international is vanwege ziekte achtergebleven in Nederland. Voor de Arnhemse club staat een plek in de kwartfinale van de Conference League op het spel.

16 maart