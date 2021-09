Voetbal Kort | Oranje traint met Quinten Timber, voetbalsters FC Twente verslaan Ajax

Bundesliga Hattrick Lewandow­ski bij ruime zege Bayern, Boëtius en St. Juste naar Duitse subtop

28 augustus Bayern München heeft in de Bundesliga uitgehaald tegen Hertha BSC: 5-0. Robert Lewandowski was de uitblinker met een hattrick bij de regerend landskampioen. Bayern heeft nu zeven punten na drie duels in de Duitse competitie.