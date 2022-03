Voetbal Kort | Standard komt in Amerikaanse handen, Atlético met moeite langs Cádiz

Samenvatting Bayern München stelt met zevenklap­per orde op zaken tegen Red Bull Salzburg

Bayern München heeft met groots vertoon van macht de kwartfinales van de Champions League bereikt. De Duitse topclub walste met 7-1 over Red Bull Salzburg heen, nadat de heenwedstrijd in Oostenrijk nog verrassend in 1-1 was geëindigd.

