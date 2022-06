Voetbal Kort | UEFA maakt excuses voor chaos in Parijs, boete voor NAC

Samenvatting Diep gevallen grootmacht Nottingham Forest keert na 23 jaar terug in de Premier League

Nottingham Forest, tweevoudig winnaar van de Europa Cup I (1979 en 1980), keert na een zege in de play-off finale op Huddersfield Town op Wembley na 23 jaar terug in de Premier League. Het is het eerste succes voor de roemruchte club sinds Pierre van Hooijdonk in 1998 kampioen werd met de club op het tweede niveau van Engeland.

29 mei