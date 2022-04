Voetbal Kort | Weghorst mist kopkans bij zege Burnley, Pelé ontslagen uit ziekenhuis

Met video Frenkie, Memphis en Luuk kunnen ongeïnspi­reerd Barça niet behoeden voor pijnlijk verlies

FC Barcelona heeft de kater van de uitschakeling in de Europa League niet kunnen wegspoelen met een goed resultaat in de competitie. Op eigen veld kon de ploeg van Frenkie de Jong en Memphis Depay niet overtuigen tegen Cadiz. Ook supersub Luuk de Jong kon daar in de slotfase niets meer aan doen: 0-1.

