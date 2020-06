Voetbal opgelet: hier komen de Saoedi’s!

DFB Pokal Duitse vierdeklas­ser Saarbrüc­ken wil sportge­schie­de­nis schrijven

14:05 Als eerste vierdeklasser ooit in Duitsland staat 1. FC Saarbrücken in de halve finales van het toernooi om de DFB-Pokal. ,,We hebben al club- en voetbalgeschiedenis geschreven”, zegt trainer Lukas Kwasniok. ,,,Nu willen we sportgeschiedenis schrijven.”