Voetbal Vandaag: Bekerkraker tussen Juve en AC Milan

Duel van de dag

Coppa Italia

In Italië treffen Juventus en AC Milan elkaar in de halve finale van de Italiaanse beker, de Coppa Italia. Het gaat om het tweede duel. Op 13 februari stonden de twee roemruchte clubs ook al tegenover elkaar. Toen werd het ternauwernood 1-1. Cristiano Ronaldo benutte in de blessuretijd een penalty, nadat Ante Rebic de thuisclub in de 61ste minuut nog op voorsprong had gezet. In de competitie werd het in november 1-0, met dank aan Paulo Dybala.



AC Milan zal het vanavond zonder Zlatan Ibrahimovic moeten doen. De Zweed raakte onlangs geblesseerd op de training en is er dus niet bij. De andere halve finale in de Italiaanse beker gaat tussen Napoli en Internazionale. Dat duel wordt morgenavond in Napels gespeeld. De heenwedstrijd eindigde in februari in een overwinning (0-1) voor Napoli.