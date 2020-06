Voetbal Vandaag: bomvolle voetbaldag met liefst 19 wedstrijden

Duel van de dag

Bereid je maar voor, want in Duitsland is het dringen om 15.30 uur. Net als normaal gesproken in Nederland worden in de Bundesliga tijdens de laatste twee speelrondes alle duels op hetzelfde moment gespeeld. RB Leipzig - Borussia Dortmund is om 15.30 uur het meest in het oog springende affiche, een heerlijke kraker net onder de absolute top, oftewel landskampioen Bayern München. Het zijn de laatste dagen van Timo Werner in het shirt van RB Leipzig, want de 24-jarige topspits is vanaf 1 juli speler van Chelsea. Borussia Dortmund kan een reuzenstap naar plek twee zetten door te winnen, dan staat het zes punten voor. Maar als Leipzig wint, komt het in punten gelijk met ‘Die Borussen’. Genoeg om voor te spelen, dus, vanmiddag in de Bundesliga.