Voetbal Vandaag | Bosz op jacht naar eerste prijs, De Ligt speelt derby van Turijn

Hertha BSC een topclub in wording? ‘Windhorst kan slapende reus wakker kussen’

3 juli Hertha BSC moet een topclub worden in de Bundesliga. Dat is het streven van investeerder Lars Windhorst, van wie gisteren bekend werd dat hij 150 miljoen euro extra pompt in de Duitse club. Wie is deze zakenman en hoe realistisch is zijn voornemen?