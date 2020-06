Voetbal Vandaag: Druk vol op Real Madrid in duel met Valencia

Duel van de dag

La Liga

Real Madrid - Valencia

Real Madrid beklaagde zich onlangs al over het competitieprogramma. FC Barcelona komt steevast eerder in actie waardoor de druk constant bij Real komt te liggen. De voorsprong van de Catalanen bedraagt nu vijf punten nadat er dinsdag gewonnen werd van Leganes. Real krijgt vanavond het Valencia van Jasper Cillessen op bezoek en zal alles dus uit de kast moeten halen om het gat met de aartsrivaal te verkleinen. Eerder dit seizoen speelde Real Madrid in Valencia gelijk, maar tijdens het toernooi om de Spaanse supercup werd er wel eenvoudig gewonnen. Een voordeel voor trainer Zinedine Zidane is in ieder geval dat Gareth Bale en Eden Hazard weer fit zijn bevonden. Er wordt vanavond niet gevoetbald in het imposante Santiago Bernabeu, maar op het trainingscomplex van de Madrilenen. Het stadion wordt momenteel verbouwd.