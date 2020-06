Voetbal Vandaag: Kan Luuk de Jong het vanavond wéér tegen Levante?

Duel van de dag

La Liga



De duels in La Liga volgen elkaar in rap tempo op. Nadat Sevilla FC en Real Betis het post-coronabal donderdag in Spanje openden, komen de stadgenoten vanavond alweer in actie. Luuk de Jong neemt het met Sevilla in het Ciudad de Valencia op tegen Levante. De club van Julen Lopetegui, nummer 3 in La Liga, kan na de halve misstappen van Atlético Madrid en Real Sociedad uitstekende zaken doen in de strijd om de Champions League-tickets. Op 20 oktober won Sevilla in eigen huis door een treffer van... Luuk de Jong. Het was zijn eerste doelpunt in Spaanse dienst. Kan hij het vanavond weer?