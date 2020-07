Voetbal Vandaag | United en Chelsea strijden om finaleplaats FA Cup, vol programma in Spanje

Wedstrijd van de dag

FA Cup

Manchester United - Chelsea



In het Wembley-stadion in Londen strijden Manchester United en Chelsea om de tweede en laatste finaleplek in het FA Cup-toernooi. ManU, de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer, is de laatste weken op dreef in de Premier League en jaagt op de dertiende FA Cup in de clubhistorie. Chelsea won het Engelse bekertoernooi tot dusver acht keer, even vaak als stadgenoot Tottenham Hotspur. De Londenaren zijn minder sterk uit de gedwongen coronastop gekomen dan opponent Manchester United, maar in de competitie is de voorsprong van de ploeg van trainer Frank Lampard nog altijd één punt.



Om 19.00 uur wordt afgetrapt in Londen. Opvallend: in de laatste vier ontmoetingen tussen beide ploegen was Manchester United vier keer de beste. Vorig seizoen won ManU in de FA Cup nog met 2-0. Dit seizoen kwamen beide giganten elkaar drie keer tegen: twee keer in de competitie (4-0 en 0-2 voor United) én in de League Cup, naast de FA Cup het tweede bekertoernooi van Engeland. Toen won ManU, op Stamford Bridge, met 2-1 dankzij twee treffers van Marcus Rashford.



Manchester United moet het doen zonder Luke Shaw. De Engelse linksback heeft een blessure, begin deze week opgelopen in het competitieduel met zijn oude club Southampton (2-2). Het biedt Timothy Fosu-Mensah weer kans op speeltijd op Wembley. De 22-jarige Amsterdammer, drievoudig international van Oranje, had donderdag tegen Crystal Palace een basisplaats omdat naast Shaw ook diens vervanger Brandon Williams niet kon spelen. Williams (19) liep als invaller tegen Southampton schade aan zijn gezicht op. ,,Luke doet niet mee tegen Chelsea, Brandon is mogelijk wel inzetbaar”, zei manager Solskjaer. ,,Hij moet alleen wel de bal goed kunnen zien.”