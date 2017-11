Voetbalbond België optimistisch over bouw EK-stadion

In de Belgische hoofdstad staan drie groepswedstrijden en een achtste finale gepland, maar met de bouw van het nieuwe stadion, dat het oude, te kleine Koning Boudewijnstadion moet vervangen, is nog niet begonnen. Dat komt deels omdat de vereiste vergunningen nog ontbreken. ,,Het zou gezichtsverlies zijn mocht het stadion er niet komen", zei directeur Koen De Brabander van de KBVB donderdag. De UEFA beslist op 7 december, maar ook als het antwoord positief is, is er nog geen zekerheid. ,,Omdat het voor de vergunningen wachten is op de Vlaamse overheid", aldus De Brabander. ,,We kunnen niet in de hoofden van de UEFA-bestuurders kijken, maar we blijven optimistisch. Ofwel is Brussel geen gaststad meer. Ofwel behoudt de UEFA het vertrouwen en krijgen we nog wat uitstel."