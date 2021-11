Voetbalcoach in Duitsland in opspraak door vals vaccinatiebewijs

Italië en Portugal kunnen elkaar treffen in play-offs voor WK

Italië en Portugal moeten zich via de play-offs zien te plaatsen voor het WK in Qatar. De beide toplanden plaatsten zich niet via de groepsfase en moeten dus nagelbijten. De play-offs worden eind maart 2022 gespeeld en Italië en Portugal kunnen elkaar in de finale treffen.

16 november