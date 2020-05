Voetballers en hun associaties met fraaie acties: van Zidane tot Bakhuys

VideoHet is vandaag 34 jaar geleden dat Rabah Madjer wereldberoemd werd met zijn hakbal in de Europa Cup 1-finale tussen zijn club FC Porto en Bayern München. Praat je over de hakbal dan denk je aan Madjer. Welke andere voetballers worden geassocieerd met een enkele fraaie actie?

Een Panenka

Kan je als voetballers iets groters nastreven dan een actie die is vernoemd naar jou en die dat altijd zal blijven? Hoeveel Panenka’s zullen er dagelijks over de hele wereld worden gemaakt? Vier? Zes? De mooiste worden gemaakt op de belangrijkste momenten. Zinedine Zidane tijdens de WK-finale van 2006, Francesco Totti in de halve finales van EK 2000 tegen Nederland. Andrea Pirlo op het EK 2012 en Sergio Ramos op datzelfde toernooi. Memphis mag het graag proberen, zo’n Panenka, een doodzenuwachtige trainer aan de zijlijn tegelijkertijd bijkans gek makend. Ze boetseren er tegelijkertijd allemaal een monument door voor Antonin Panenka. Die verschalkte met de chip recht door het midden van de goal, Sepp Maier tijdens de EK-finale van 1976.

Bekijk hieronder de allereerste Panenka van bedenker Antonin in de EK-finale van 1976:

De stift

,,Een stift is effectieve schoonheid”, aldus de man die de stift tot kunst heeft verheven en daarmee begon bij Ajax. De mooiste stift van Dennis Bergkamp? Misschien wel die ene tegen RKC Waalwijk in dat oude stadionnetje van die club. Kijk terug op YouTube en zie dan de details. De tuimelende RKC-keeper Herman Teeuwen, de verwonderde blik van tegenstander Rob Maas en de breeduit lachende trainer Louis van Gaal aan de zijlijn. De stiftkoning kent opvolgers uiteraard. Michel Vlap stift graag, Mounir El Hamdaoui deed het weleens maar de stiftkoning blijft Dennis Bergkamp, ook al waardig eigenaar van ‘de pirouettegoal’. Al is dat van een dermate hoge moeilijkheidsgraad dat het nog maar zelden te zien is. Maar die ene tegen Newcastle United blijft natuurlijk onmiskenbaar legendarisch.

Bekijk hieronder de stift van Dennis Bergkamp tegen RKC:

De omhaal

Over hoge moeilijkheidsgraad gesproken: De omhaal behoeft een flink staaltje evenwichtsacrobatiek. Hoogstwaarschijnlijk uitgevonden in Latijns Amerika (de chilena), groot geworden in Europa door vooral Klaus Fischer die ermee het Duitse doelpunt van de eeuw maakte in de jaren zeventig. Blijkbaar is de omhaal iets als fietsen. Iets dat je gewoonweg niet meer afleert. Fischer kon het nog gewoon op 69-jarige leeftijd in een Duitse tv-show. Geen probleem. Toch blijft de omhaal een actie voor de fijnzinnige technici. Marco van Basten natuurlijk tegen Den Bosch (en voor Milan tegen IFK Göteborg) en Ronaldo voor Real Madrid tegen Juventus.

Bekijk hieronder de omhaal van Ronald in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus:

De Zidane

De meest recente, tot in de perfectie uitgevoerde Zidane werd misschien wel uitgevoerd door Dusan Tadic in de legendarische wedstrijd tegen Real Madrid toen hij Casemiro ermee verschalkte en aan David Neres de kans bood om er 0-2 van te maken. Niet gek, Tadic oefende de Zidane toen hij klein was op de Servische straten.

De legendarische Fransman creëerde er meer dan eens, de nodige vrijheid mee op het middenveld en perfectioneerde de niet eens zo heel moeilijk uitvoerbare beweging zo goed dat er voor het gemak maar vaak zijn naam aan is gegeven. De Zidane is ook wel bekend als de Marseille turn of the Spin. Yves Mariot deed hem in de jaren zeventig. We hebben het Maradona ook weleens zien doen. Zidane noemt de Zidane trouwens het liefst La Roulette.

Bekijk hieronder de pirouette van Zidane tegen Real Vallodolid:

De Cruijff-turn

Niet voor niets heeft de autobiografie van Johan Cruijff die postuum werd uitgebracht in Engeland de titel My Turn meegekregen. Cruijff maakte zijn eigen turn in 1974 op het WK in Duitsland en zette er de Zweed Jan Olsson voor schut die tot op de dag vandaag de slachtofferrol koestert als figurant in elke geschiedschrijving van de meester. Lieke Martens deed de Cruijff-turn het op het WK van vorig jaar tegen Nieuw-Zeeland dunnetjes over.

Bekijk hier de Cruijff-turn:

De Beb Bakhuys

Cristiano Ronaldo kan fraai tegendraads koppen. Net als Lionel Messi in de Champions League-finale van 2009. En John Bosman, Wim Kieft en Ruud Geels scoorden een karrevracht aan goals met het hoofd terwijl Sandor Kocsis Het Gouden Hoofd genoemd werd. Maar de vallende kopbal na een lange duikvlucht (ook wel snoekduik) wordt in Nederland toch echt een Beb Bakhuys genoemd. En dat al vanaf de jaren dertig toen Beb zo’n goal maakte in de met 9-3 gewonnen wedstrijd tegen België.

Bekijk hieronder de snoekduik van Robin van Persie op het WK van 2014 tegen Spanje: