Voetbalsters FC Twente boeken fraaie uitzege in Champions League

Voor de ploeg van coach Tommy Stroot scoorde Fenna Kalma drie keer. Het andere doelpunt kwam op naam van Ashleigh Weerden. De twee treffers van de Oostenrijkse thuisploeg vielen in de laatste tien minuten. De return is over twee weken in Twente.



Keepster Loes Geurts verloor met haar Zweedse club Kopparbergs/Göteborg thuis met 1-2 van Bayern München. Lineth Beerensteyn deed de hele wedstrijd mee in de Duitse formatie.



Dominique Bloodworth won met VfL Wolfsburg met 10-0 van KFF Mitrovica uit Kosovo.