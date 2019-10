Voetbalsters in Spaanse competitie gaan staken voor betere CAO

Van Dongen komt uit voor het vrouwenteam van Real Betis uit Sevilla en eist onder andere een minimumsalaris voor speelsters. ,,Al maanden wordt er tevergeefs geprobeerd tot een CAO te komen met minimale arbeidsovereenkomsten (o.a. minimaal salaris van 16.000 euro) en een minimaal aantal uren, maar nog steeds is er geen akkoord.”



Er wordt al vaker geklaagd door speelsters over de omstandigheden in de Spaanse competitie, waaronder over de velden. Daarnaast wordt de competitie nauwelijks in beeld gebracht. FC Barcelona gaat daar al verandering in brengen door een korte samenvatting op haar eigen kanalen te verspreiden.