Voetblessure houdt Rekik nog aan de kant bij Hertha BSC

PSG walst over Rennes in Franse beker

8 januari Het sterrenensemble van Paris Saint-Germain had gisteren weinig moeite met Stade Rennes in de Franse beker. Neymar, Angel di Maria en Kylian Mbappé waren allen tweemaal trefzeker en met name de speelse manier waarop de verdediging van Rennes uit elkaar gereten werd, maakte indruk. Bekijk hier de samenvatting.