Volgende tik voor ploeterend Liverpool: uitgeschakeld in FA Cup door Manchester United

VideoHet blijven zware weken voor Liverpool. De ploeg van Jürgen Klopp scoort al weken niet in de Premier League en verloor vanavond ook in de zestiende finales van de FA Cup. Rivaal Manchester United was op Old Trafford met 3-2 te sterk.

In de Premier League kwam titelverdediger Liverpool al 438 minuten (meer dan zeven uur) niet tot scoren en donderdagavond was er nog een pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Burnley, waarmee er voor het eerst sinds 23 april 2017 weer een competitieduel op Anfield werd verloren. Liverpool begon vanavond op Old Trafford wel goed en kwam na 18 minuten op voorsprong via Mohamed Salah. Acht minuten later maakte Mason Greenwood echter al gelijk namens Manchester United. Drie minuten na rust gaf Greenwood ook de assist bij de 2-1 van Marcus Rashford, al zat Liverpool-verdediger Rhys Williams flink mis bij die pass. Tien minuten later schoot Salah opnieuw raak, waarmee het 2-2 werd.



Manchester United ging uiteindelijk door in de FA Cup, want de Portugese spelmaker Bruno Fernandes schoot in de 78ste minuut een vrije trap mooi binnen. De Portugees kwam op 29 januari 2020 voor 55 miljoen euro over van Sporting Lissabon. Er waren destijds flink wat vraagtekens rond het prijskaartje van de 25-jarige Portugees, maar aan die twijfel maakte hij al snel een eind. Fernandes staat inmiddels op 27 goals en 18 assists in vijftig wedstrijden voor Manchester United, dat ook aan kop gaat in de Premier League met 40 punten halverwege het seizoen. De voorsprong op Manchester City en Leicester City (twee punten) is echter nog klein, titelverdediger Liverpool staat vierde met zes punten minder.

Opnieuw flets optreden Van de Beek

Ole Gunnar Solskjaer was lyrisch over matchwinner Fernandes na de wedstrijd. ,,Gisteren na de training bleef hij nog 45 minuten op het trainingsveld om vrije trappen te oefenen. Ik moest hem naar binnen roepen, maar toen hij achter de bal ging staan had ik dus wel vertrouwen in een goede afloop. Hij is een geweldige speler, maar het is zeker geen sprake van puur talent of geluk. Hij werkt keihard op de training, ook aan zijn vrije trappen en penalty's", zei een glunderende Solskjaer bij de BBC.

Donny van de Beek stond in de basis en mocht 65 minuten meedoen, maar hij kon opnieuw het verschil niet maken en had de minste balcontacten van alle spelers op het veld. In de Premier League kwam Van de Beek al zeven wedstrijden op rij niet van de bank. Georginio Wijnaldum, die dit seizoen de meeste minuten maakt van alle spelers bij Liverpool, werd na 62 minuten vervangen door de Senegalese aanvaller Sadio Mané.

Liverpool donderdag op bezoek bij Spurs

Manchester United plaatst zich door de zege voor de achtste finales van de FA Cup. Daarin wacht over anderhalve week, opnieuw op Old Trafford, een confrontatie met het West Ham United van manager David Moyes. Manchester United won de FA Cup twaalf keer, in 2016 voor het laatst. Liverpool won de FA Cup pas zeven keer, de laatste keer in 2006. Arsenal is recordhouder met veertien eindzeges in het oudste bekertoernooi ter wereld, maar de ploeg van Mikel Arteta werd zaterdag al uitgeschakeld door Southampton: 1-0.

Voor Liverpool blijft het voorlopig een vervelend jaar. De door blessures geplaagde ploeg van Jürgen Klopp won in 2021 slechts één van zijn vijf wedstrijden. Alleen in de vorige ronde van de FA Cup werd Aston Villa met 4-1 verslagen, maar de club uit Birmingham had toen een team van gemiddeld 18,3 jaar oud vanwege een corona-uitbraak in de selectie. In de Premier League verloor Liverpool de afgelopen weken al van Southampton (1-0) en Burnley (0-1), met ook nog doelpuntloze gelijke spelen tegen Newcastle United en Manchester United onlangs op Anfield. Donderdagavond gaat Liverpool op bezoek bij nummer vijf Tottenham Hotspur, dat een punt minder heeft en ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.

