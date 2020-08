Völler wil Bosz niet laten gaan: ‘We hebben een project lopen’

,,Dat de trainer in trek is, is overduidelijk. Daarom hebben we ook met hem verlengd. We zullen alles eraan doen om met hem een topseizoen te spelen”, zegt Völler tegen het sportblad Kicker.



,,We hebben een duidelijk project lopen en ik weet dat Peter zich hier supergoed voelt. Ook al hebben we aan het eind van het seizoen in de strijd om de DFB-Pokal en Europa League doelen niet bereikt, we zijn in de basis beter geworden”, zegt de duidelijk tevreden directeur over het werk van Bosz.



Het contract van Bosz loopt nog tot 30 juni 2022 en dat moet hij zo succesvol mogelijk uitdienen, aldus Völler.