Voor Oranje geselecteerde Tete eindelijk in de basis bij Lyon

Bondscoach Ronald Koeman heeft de oud-Ajacied desondanks gewoon weer opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League tegen Frankrijk (vrijdag in Rotterdam) en Duitsland (19 november in Gelsenkirchen). Tete wordt maandag met zijn clubgenoot Memphis Depay in Zeist verwacht. Depay begint tegen Guingamp ook in de basis. Aanvoerder Nabil Fekir ontbreekt vanwege fysieke klachten bij Lyon.