Voorlopig geen internationale voetbalduels in Iran

Real met Benzema maar zonder Ramos en Bale tegen Sevilla

19:53 Coach Zinédine Zidane van Real Madrid kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen nummer vier Sevilla weer beschikken over aanvaller Karim Benzema. De trefzekere Fransman is hersteld van een spierblessure, die hem tijdens het gewonnen minitoernooi om de Spaanse Super Cup afgelopen week in Saoedi-Arabië aan de kant hield.