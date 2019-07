Voormalig bondscoach van België Robert Waseige (79) overleden

Waseige was bondscoach van de Rode Duivels tussen 1999 en 2002. In die periode nam hij met de ploeg deel aan Euro 2000 en het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.



Voordat hij bondscoach werd, had Waseige al een lange carrière als clubtrainer achter de rug. Zo coachte hij onder meer Winterslag, Standard Luik, Club Luik en Charleroi. Na het WK van 2002, waarin België in de achtste finales door latere winnaar Brazilië werd uitgeschakeld, keerde Waseige terug bij Standard waar hij na vijf competitieduels al werd ontslagen. Ook als bondscoach van Algerije hield hij het in 2004 maar vijf maanden vol.



Veertien jaar geleden was FC Brussels de laatste club waar hij als trainer werkte.