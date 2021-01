Voormalig Feyenoord-speler Elabdellaoui heeft oogletsel en brandwonden na vuurwerkongeluk

Nu bij GalatasarayGalatasaray-speler Omar Elabdellaoui (29) is gisteren met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Volgens Turkse media raakte de 47-voudig international van Noorwegen op Oudejaarsavond gewond nadat er vuurwerk in zijn hand ontplofte.

Galatasaray meldde gisteravond in een verklaring op de site dat Elabdellaoui gewond is geraakt na een “ongelukkig incident” bij zijn huis en dat hij in het ziekenhuis ligt. Hij heeft volgens de club onder meer oogletsel en brandwonden op zijn gezicht.



De 29-jarige Elabdellaoui staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Galatasaray en is dit seizoen normaal gesproken basisspeler bij de Turkse topclub. De aanvallend ingestelde rechtsback speelde dit seizoen dertien officiële wedstrijden voor de koploper van de Turkse competitie. Galatasaray komt morgen alweer in actie, thuis tegen Antalyaspor.

In het seizoen 2012/2013 stond Elabdellaoui kortstondig in Nederland onder contract. Feyenoord nam hem destijds op huurbasis over van Manchester City, maar na een half jaar keerde hij weer terug. Hij speelde zeven wedstrijden voor Feyenoord.

Na zijn korte avontuur in Rotterdam droeg Elabdellaoui ook nog het shirt van Eintracht Braunschweig, Olympiakos en Hull City. In augustus 2013 maakte de 49-voudig international zijn debuut voor het nationale team van Noorwegen, waar hij een vaste kracht en de tweede aanvoerder is.

Volledig scherm © Carla Vos

Volledig scherm Nieuwkomers Ruud Vormer, Omar Elabdellaoui, Harmeet Singh, Mitchel te Vrede, Daryl Janmaat, Lex Immers en John Goossens worden gepresenteerd in de Kuip tijdens de open dag van Feyenoord in 2012. © ANP