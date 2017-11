Voormalig FIFA-bestuurder Grondona beschuldigd

Dat viel te horen bij het proces rond de corruptiebeschuldigingen van functionarissen van wereldvoetbalbond FIFA en lokale bonden in New York. De beschuldiging komt van Alejandro Burzaco, een voormalig baas van een Argentijns sportmarketingbureau, die als getuige optreedt. Grondona is drie jaar geleden overleden.



Grondona was een van de 22 leden van het uitvoerend comité van de FIFA die in december 2010 stemden over de toewijzing van de WK's van 2018 (Rusland) en 2022. Burzaco, zelf al schuldig bevonden aan betrokkenheid bij omkoping, noemde meer namen; van José Maria Marin, voormalig voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, diens Peruaanse collega destijds Manuel Burga en Juan Angel Napout, die voorzitter van de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol was.



Het trio zou voor miljoenen aan smeergeld hebben aangenomen in ruil voor de toewijzing van tv- en sponsorrechten aan een marketingbedrijf. ,,Ze hebben hun zakken gevuld en de sport bedrogen'', aldus aanklager Keith Edelman.