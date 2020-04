Voormalig Marseille-voorzitter Pape Diouf overleden door coronavirus

Veroordeel­de oud-voetbal­baas Brazilië komt eerder vrij

31 maart De gevangenisstraf die de oud-voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond José Maria Marin (87) uitzat in de VS, is ingekort. Dat heeft een Amerikaanse rechter maandag (lokale tijd) bepaald. Marin zou tot december zijn celstraf uitzitten in een gevangenis in de staat Pennsylvania. Wanneer de Braziliaan nu vrijkomt, is nog niet duidelijk.