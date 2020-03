Voormalig Real-voorzitter Sanz (76) overleden aan coronavirus

Corona in Amerika Wormgoor: Ik heb nu elke avond een foute afspraak met Youness Mokhtar

21:16 Het coronavirus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in de wereld ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Amerika bij Vito Wormgoor (31), verdediger van Columbus Crew.