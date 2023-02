Voormalig Schots international vertrekt na één duel en hattrick bij Engelse club: ‘Dit was een grote fout’

Voor wie Goodwillie nog niet kent: de inmiddels 33-jarige aanvaller speelde in het verleden onder meer voor Dundee United op het hoogste niveau in Schotland en in de Premier League voor Blackburn Rovers. Ook kwam de spits drie keer uit voor de Schotse nationale ploeg. In zijn bloeiperiode ging Goodwillie de mist in. Hij werd samen met ploeggenot David Robertson in 2017 verdacht en beschuldigd van verkrachting van een vrouw in 2011. Het duo ontliep strafrechtelijke vervolging maar moest van de rechter wel 120.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Verbazing en afschuw rond basisplek Goodwillie

Sindsdien liep Goodwillie clubloos rond, tot dinsdag. Radcliffe FC bood hem een tweede kans, maar meldde zijn komst niet. De club stelde hem wel op in een competitiewedstrijd tegen Belper Town. In dat duel etaleerde Goodwillie zijn klasse door drie keer te scoren.



Maar deze ochtend was hij alweer met de noorderzon vertrokken. ,,Als club staan wij erachter dat mensen een tweede kans verdienen en hun leven kunnen verbeteren. Met die logica hebben wij Goodwillie een contract aangeboden, maar in deze zaak hebben wij een significante misstap begaan. Hier hadden we zorgvuldiger in moeten zijn", meldt Radcliffe FC in een statement. ,,We wilden iets goeds doen voor iemand met een besmet verleden, maar dit is ook voor ons een brug te ver.”



Door tijdgebrek was het mediateam volgens de club niet in staat om hem voor te stellen. Dus stond hij tot ieders verbazing - en afschuw - op het wedstrijdformulier. Maar zo snel als hij kwam, vertrok Goodwillie weer, met een hattrick op zak en een club die veel spijt heeft en diep door het stof moet. ,,Dit zal ons nooit meer gebeuren.”