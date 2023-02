Voormalig Turks international doet emotionele oproep na aardbeving: ‘Alsjeblieft, ik smeek het je’

,,Onze pijn is groot”, schreef de voetbalbond op de website. ,,We condoleren de families van de slachtoffers en wensen de gewonden een spoedig herstel.”

Het epicentrum van de beving, die een kracht van 7,8 op de schaal van Richter had, lag in de buurt van de stad Gaziantep in het zuidoosten van Turkije. Er zijn tientallen naschokken geweest. Het dodental in Turkije loopt hard op en ook over de grens in Syrië zijn al enkele honderden slachtoffers gevallen.