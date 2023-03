Voormalig wereldkampioen Mesut Özil (34) stopt: ‘Ik zal blijven posten op sociale media’

Mesut Özil heeft via zijn socialemediakanalen zijn voetbalpensioen aangekondigd. De 34-jarige Duits-Turkse voetballer stopt per direct. Zijn laatste club was Istanbul Basaksehir.

,,Het is tijd om afscheid te nemen van professioneel voetbal”, aldus Özil in zijn statement. Verder bedankte hij zijn voormalige ploeggenoten en coaches, maar ook zijn familie en vrienden. Hij kondigt met een knipoog aan wat hij gaat doen tijdens zijn voetbalpensioen: ,,Jullie kunnen er zeker van zijn dat ik zal blijven posten op sociale media.”

De voormalige wereldkampioen heeft enkele fraaie records op zijn palmares staan. Zo creëerde hij in het seizoen 2015/2016 liefst 146 kansen in de Premier League, een record in de Engelse competitie. Ook creëerde hij de meeste kansen in één Premier League-wedstrijd (in 2017 tegen Sunderland) en dat kunstje herhaalde hij ook in één Champions League-wedstrijd (in 2011 tegen Tottenham Hotspur).

De middenvelder won het WK voetbal in 2014 met Duitsland. Hij speelde het grootste deel van zijn carrière voor Arsenal, maar kwam ook nog uit voor Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid en Fenerbahçe. Hij scoorde 23 keer in 92 interlands voor Duitsland.

Özil won in zijn loopbaan vier keer de FA Cup, één keer de DFB Pokal (met Werder Bremen) en één keer de Copa del Rey. Hij werd in zijn carrière eenmaal landskampioen, dat was met Real Madrid in seizoen 2011/2012. Maar zijn grootste prijs won hij zoals gezegd met Die Mannschaft, namelijk de wereldtitel.

De laatste jaren kwam Özil vooral in het nieuws omdat hij openbaarde naar eigen zeggen niet goed behandeld te zijn in Duitsland. Daarom besloot hij in 2018 nooit meer voor Duitsland of in de Bundesliga te spelen.