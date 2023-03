Voormalig wonderkind en Ajacied Bojan Krkic (32) stopt met voetbal: ‘Rijkaard was belangrijkste trainer’

Bojan vindt dat Frank Rijkaard de grootste rol in zijn carrière heeft gespeeld: ,,Hij gaf me de kans en continuïteit om op mezelf te bouwen. Zonder hem was mijn carrière niet mogelijk geweest”. Barcelona-voorzitter Joan Laporta kondigde bij het afscheid een hernieuwde samenwerking aan: ,,Bedankt Bojan voor alles wat je ons hebt gegeven en tot ziens, want het is een eer voor ons dat we met je kunnen samenwerken bij Barça”. Wat deze samenwerking inhoudt, is nog onbekend.