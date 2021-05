Voorzitter Duitse voetbalbond treedt terug na nazi-vergelijking

Kluivert niet in actie Haaland en Sancho bezorgen Borussia Dortmund winst in Duitse bekerfina­le tegen RB Leipzig

13 mei Borussia Dortmund heeft voor de vijfde keer in de clubhistorie de DFB-Pokal gewonnen. In de Duitse bekerfinale werd RB Leipzig met 4-1 verslagen in het Olympiastadion in Berlijn. De jonge aanvallers Jadon Sancho en Erling Haaland scoorden allebei twee keer voor het team van de 38-jarige interim-trainer Edin Terzic, die zijn ploeg in de laatste twee speelrondes ook nog naar de Champions League moet zien te loodsen.