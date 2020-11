Voorzitter Engelse bond stapt op na racistische opmerking: ‘Voetbal een slechte dienst bewezen’

Britse coronare­gels zitten Deens elftal dwars

9 november De aangescherpte coronamaatregelen in Groot-Brittannië hebben consequenties voor een aantal voetbalwedstrijden in deze interlandperiode. De Britse overheid sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, dat is gevonden bij nertsen in dat land. Het leidde tot nogal wat vraagtekens bij onder meer de nationale ploeg van Denemarken.