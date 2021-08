Voorzitter Laporta over het vertrek van Messi: ‘De club heeft gewoon het geld er niet voor’

Spaanse media schrijven dat Laporta voorafgaand aan de persconferentie een uur met de selectie heeft gesproken over de kwestie. Donderdagavond maakte de Spaanse club bekend dat het nieuwe contract van Messi voorlopig in de lade blijft liggen omdat ze niet aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen, een gevolg van de regelgeving van La Liga.



,,Het is natuurlijk verschrikkelijk", begon Laporta aan zijn verhaal. ,,De regels zijn duidelijk van La Liga: er is geen ruimte. We wisten al dat we er financieel niet goed voor stonden, maar de cijfers zijn nóg slechter dan gedacht. De huidige contracten zorgen ervoor dat we op het gebied van transfers nauwelijks iets kunnen doen. Nu al bedragen de salarissen 110 procent van de inkomsten. Dat betekent dat we nu al meer uitgeven dan we verwachten en een dergelijke stap enorm veel financiële risico's met zich meebrengt.”